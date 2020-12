Libia: per i pescatori ultima cena a bordo offerta dalla Marina militare

20 dicembre 2020 a

Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - Ultima cena sui pescherecci, ieri sera, prima dell'approdo a Mazara del Vallo (Trapani) previsto per questa mattina alle 10 per i 18 pescatori liberati giovedì in Libia. La cena è stata offerta dalla Marina Militare e dall'equipaggio della nave "Carlo Margottini" che scorta da due giorni i due pescherecci. Insieme con la cena è arrivato anche un biglietto con su scritto 'Bentornati a casa'.