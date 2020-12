Premi: al via Strega Ragazze e Ragazzi con la nuova categoria +8

17 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Al via la sesta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi che da quest'anno verrà assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione, tra l'1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Il riconoscimento, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, organizzatori del Premio Strega, con Centro per il libro e la lettura e BolognaFiere-Bologna Children's Book Fair in collaborazione con Bper Banca e IBS.it La Feltrinelli, riserva però anche altre novità.

Alle consuete due categorie di concorso se ne aggiunge infatti una intermedia. Saranno coinvolti nella giuria delle scuole lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni (categoria 6+), dagli 8 ai 10 anni (categoria 8+) e dagli 11 ai 13 anni (categoria 11+). Nel complesso, il premio viene assegnato dagli allievi di 160 scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia e all'estero.

"Questa nuova edizione del Premio - afferma Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci - arriva in un momento molto difficile per la scuola e per un'intera generazione di bambini e ragazzi: con la sospensione delle lezioni nella scorsa primavera e un nuovo anno scolastico dimezzato a causa della seconda ondata, il rapporto tra gli studenti e la vita scolastica quotidiana si è allentato, e anche i rapporti fra coetanei sono diventati più frammentati. Siamo preoccupati perché questa situazione acuisce le disuguaglianze e rende ancora più pesanti i condizionamenti della povertà educativa. La lettura può essere un'occasione per uscire dall'isolamento, oltre che un valido supporto per integrare la didattica a distanza".