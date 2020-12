09 dicembre 2020 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Renzi alza la voce solo per alzare la posta, lo fa esclusivamente per avere poltrone del resto non gliene frega niente". Lo dice Giorgia Meloni a Stasera Italia su Rete4. Il leader di Iv non sta lasciando il governo "sta solo mettendo a repentaglio la stabilità italiana per avere poltrone. Anche perché, se si va a votare, Renzi ha percentuali sì e no del 3 per cento...".