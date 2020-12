Medicina: chirurgo plastico Gentile primo in classifica italiana Expertscape

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - E' il professor Pietro Gentile dell'Università Tor Vergata di Roma ad essersi aggiudicato - per il secondo anno consecutivo - il primo posto per la Chirurgia plastica nella classifica Expertscape, stilata dall'agenzia di ranking americana che individua le personalità più influenti al mondo nelle diverse branche della medicina in base al numero e alla qualità delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi dieci anni. Gentile, ricercatore e docente di Chirurgia plastica e ricostruttiva a Tor Vergata, già al primo posto nel 2019, si riconferma dunque anche nel 2020 al vertice della classifica italiana Expertscape, scalando inoltre due posizioni al livello europeo, raggiungendo il quarto posto della graduatoria Experscape Europe (sesto nel 2019).

Per la prima volta nel 2020, un italiano - già top italian scientist (h-index >31) nel settore scientifico della chirurgia plastica - entra nella 'Top fifty', nei primi 50 della classifica mondiale Expertscape Worldwide, posizionandosi al trentacinquesimo posto nel mondo.