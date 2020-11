Alimenti: pagelle al cibo, già 50mila utenti per l'app che usa Nutri-Score/Adnkronos (3)

29 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Priva di pubblicità, anche nella versione gratuita, Yuka si finanzia con la versione Premium dell'applicazione, un libro, un programma nutrizionale online e la vendita di un calendario con la frutta e la verdura di stagione, ma disponibile per ora solo in Francia. Ogni giorno, attraverso l'applicazione sono scansionati cinque milioni di codici a barre in dieci Paesi oltre la Francia: Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Canada, Stati Uniti e Australia.

La sua forza è un gigantesco database che raccoglie al momento 1,5 milioni di prodotti, di cui il 70% alimentari e il 30% cosmetici. In Italia, riconosce circa l'80% dei prodotti disponibili sul mercato, ma il consumatore contribuisce ad aggiornarlo, aggiungendo i prodotti sconosciuti nell'applicazione, fotografandone le etichette. Insomma, la sua portata è destinata a crescere.

(di Vittoria Vimercati)