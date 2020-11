RedHill Biopharma sarà presente alle conferenze sanitarie di Evercore ISI HealthCONx e Piper Sandler

25 novembre 2020 a

TEL AVIV, Israele e RALEIGH, N.C., 25 novembre 2020 PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" o la "Società"), una società specializzata nel settore biofarmaceutico, ha annunciato oggi che sarà presente e parteciperà alle seguenti conferenze virtuali nel mese di dicembre:

La 3a Conferenza annuale Evercore ISI HealthCONx Conversazione con successiva sessione di domande e risposte: giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 8:00. Moderatore EST: Umer Raffat, Equity Research – Biotech-large, Pharma-major, Specialty PharmaOratore:Dror Ben-Asher, CEO e Gilead Raday, Chief Operating Officer

La 32a conferenza sanitariavirtuale annuale di Piper Sandler Conversazione: disponibile on-demand dal 23 novembre 2020Moderatore:David Amsellem, Managing Director, Sr. Research Analyst, Specialty PharmaOratore:Guy Goldberg, Chief Business Officer

I webcast saranno disponibili per 30 giorni sul sito web dell'azienda: https://ir.redhillbio.com.

RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) è una società biofarmaceutica specializzata, principalmente concentrata sulle malattie gastrointestinali e infettive. RedHill promuove i farmaci gastrointestinali, Movantik® per la stitichezza indotta da oppioidi negli adulti affetti da dolore non di derivazione oncologica[1], Talicia® per il trattamento dell'infezione da Helicobacter pylori (H. pylori) negli adulti[2] e Aemcolo® per il trattamento della diarrea dei viaggiatori negli adulti[3]. I principali programmi sperimentali di sviluppo clinico in fase avanzata di RedHill includono: (i) RHB-204, con uno studio di Fase III in corso per la malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM); (ii) opaganib (Yeliva®), un innovativo inibitore selettivo della SK2 mirato a molteplici indicazioni con un programma di Fase II/III per il COVID-19 e studi di Fase II per il tumore della prostata e il colangiocarcinoma in corso; (iii) RHB-104, con risultati positivi da un primo studio di Fase III per la malattia di Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), con risultati positivi da uno studio di Fase III per la gastroenterite e la gastrite acuta e risultati positivi di uno studio di Fase II per l'IBS-D; (v) RHB-107 (upamostat), un innovativo inibitore di prima classe di Fase II della sieroproteasi, mirato al cancro e alle malattie gastrointestinali infiammatorie, in corso di valutazione anche per il COVID-19 e (vi) RHB-106, una preparazione per l'intestino incapsulata. Maggiori informazioni sulla società sono disponibili sul sito webwww.redhillbio.com.

NOTA: il presente comunicato stampa, fornito per motivi di praticità, è una versione tradotta del comunicato stampa ufficiale pubblicato dalla Società in lingua inglese. Per il comunicato stampa completo in lingua inglese, comprese le dichiarazioni previsionali di esclusione di responsabilità, visitare il sito web: https://ir.redhillbio.com/press-releases.

[1] Le informazioni posologiche dettagliate su Movantik® (naloxegol) sono disponibili alla pagina: www.Movantik.com.

[2] Le informazioni posologiche dettagliate su Talicia® (omeprazolo magnesio, amoxicillina e rifabutina) sono disponibili alla pagina: www.Talicia.com.

[3] Le informazioni posologiche dettagliate su Aemcolo® (rifamicina) sono disponibili alla pagina: www.Aemcolo.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_Logo.jpg