Milano: Confcommercio, bene Comune su contribuiti a imprese per cantieri M4

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - "Un segnale d'attenzione". Così Confcommercio Milano valuta l'approvazione da parte della giunta comunale di Milano delle linee guida per il bando che destinerà 440mila euro di contributi a supporto delle imprese delle aree di cantiere della metropolitana M4. “Con il mix lavori per l'M4-restrizioni Covid – afferma Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano – il danno è stato doppio per molte attività che, proprio a causa del cantiere, non hanno potuto usufruire del beneficio dell'occupazione straordinaria di suolo pubblico. Un grave disagio nei mesi successivi al primo lockdown".

L'intervento del Comune, continua, "è certamente apprezzabile anche in considerazione delle limitate risorse dell'amministrazione pubblica in questa fase, che purtroppo perdura, di grande emergenza. Non mancherà da parte nostra la collaborazione con il Comune per dare, con la costante attività di accompagnamento e supporto alle imprese vicine ai cantieri, tutte le informazioni utili sul nuovo bando”.