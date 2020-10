Coronavirus: Conte, 'no a chi strumentalizza e aizza violenza, non porta nulla di buono'

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La deriva violenta" di alcune manifestazioni di piazza "non possiamo certo condividerle, ma credo che tutti gli italiani per bene non possano farlo, anche quelli che stanno soffrendo per strada non hanno interesse a farsi strumentalizzare da chi, con metodo, sta soffiando sul malcontento e aizzando le persone. Non è questa l'Italia che vogliamo. La violenza genera violenza e non porta a nulla di buono, cerchiamo di affrontare questo momento difficile in modo costruttivo, la violenza genera violenza". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.