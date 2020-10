Napoli: rubano in un supermercato, tre arresti

25 ottobre 2020 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone (35 enne di Casalnuovo), Alessandro Catalano (26enne di Afragola) e Annunziata Petrillo (28enne di Casoria), tutti già noti alle forze dell'ordine. E' accaduto in Via Nazionale delle Puglie, poco lontano da un noto supermercato.

I tre si sono impossessati di alcune confezioni di prodotti per igiene personale e alimenti esposti nel market e dopo averli nascosti all'interno di una borsa, sono usciti attraverso un varco sprovvisto di barriere antitaccheggio. I militari - avvisati dal personale addetto alla vigilanza - hanno bloccato il trio mentre si allontanava a bordo della loro auto. All'interno del bagagliaio è stata trovata la merce - circa 100 euro il valore dei prodotti presi senza pagare - restituita alla direzione dell'attività. Sottoposti ai domiciliari, sono tutti in attesa di giudizio.