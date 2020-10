Coronavirus: Policlinico, altri due pazienti in terapia intensiva in fiera Milano

25 ottobre 2020 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Sono una donna di circa 45 anni proveniente dal bresciano e un uomo di circa 60 anni arrivato dal Milanese i due nuovi pazienti ricoverati oggi alla terapia intensiva del Padiglione del Policlinico in Fiera a Milano. In questo momento, quindi, i pazienti assistiti in Fiera dallo staff del Policlinico sono 10 in contemporanea. Ulteriori posti letto, già pronti, potranno essere resi disponibili in base alle necessità indicate dal Coordinamento regionale e all'andamento del numero di contagi.