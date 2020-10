Coronavirus: Casalino in isolamento fiduciario, compagno positivo

25 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Rocco Casalino, il portavoce del premier Giuseppe Conte, è in autoisolamento fiduciario. Il suo compagno e convivente, José Carlos, è infatti risultato positivo al Covid-19, pur se asintomatico. I tamponi ai quali si è sottoposto Casalino lunedì e martedì sono risultati entrambi negativi, ma il portavoce del premier -che oggi non era in conferenza stampa- dovrà farne altri prima di rientrare a lavoro. L'ultimo contatto con Conte risale a lunedì scorso, mantenendo le distanze di sicurezza e rispettando le norme anti-contagio.