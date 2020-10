Ue: Gentiloni, 'confido in approvazione Recovery entro aprile 2021'

02 ottobre 2020 a

Bruxelles, 2 ott. (Adnkronos) - La presidenza tedesca del Consiglio Ue "sta lavorando molto duramente con il Parlamento per una cosa mai fatta, avere debito comune per obiettivi di tutta l'Ue. Non è una cosa normale, ma straordinaria. Confido che potremo approvare questo piano di rilancio alla scadenza dell'aprile 2021". Lo dichiara il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, intervistato nel programma "Ici l'Europe" di France 24 e Rfi. L'intervista completa andrà in onda domani.