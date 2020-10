Scuola: arcivescovo Delpini a insegnanti, 'faccio il tifo per voi'

01 ottobre 2020 a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Io faccio il tifo per voi!". Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, agli insegnanti e ai presidi che ha invitato questa sera in Duomo per la Messa dedicata alla scuola, un'iniziativa inedita voluta dallo stesso arcivescovo per incoraggiare docenti e dirigenti alle prese con la ripartenza di un anno scolastico reso complicato dall'emergenza sanitaria.

"La priorità - ha ricordato Delpini - non è il rispetto dei protocolli ma il contributo alla crescita dell'intelligenza, della sapienza, della memoria, della capacità relazionale, della fiducia nella vita degli studenti". E durante l'omelia ha commentato la lettera di Paolo a Timoteo, il discepolo apprezzato ma smarrito, al quale “l'apostolo dei Gentili” aveva affidato la comunità di Efeso.