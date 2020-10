01 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - In Lombardia un numero molto alto di tamponi porta a rilevare 324 persone positive al

Dei 324 nuovi contagi, 49 sono 'debolmente positivi' e 7 lo sono a seguito di test sierologico. I guariti e i dimessi sono 212 in più rispetto a ieri. Scendono i ricoveri: sono 8 in meno per un totale di 298 posti occupati negli ospedali. I pazienti Covid in terapia intensiva sono 35, uno in più di ieri.