Campagna HappyAgeing 'Oggi più che mai' vaccino difende la vita

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi più che mai" il vaccino difende la vita. E' lo slogan scelto da HappyAgeing per la sua campagna social la cui anteprima è stata presentata oggi all''Assise nazionale sull'immunizzazione dell'adulto e dell'anziano', oggi al Centro congressi Frentani di Roma. La campagna partirà domani, in occasione della Giornata mondiale dei nonni, e verrà veicolata sui canali social Facebook, Instagram e Twitter.

Obiettivo dell'iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di Gsk, Pfizer e Seqirus, è quello di sensibilizzare e incentivare le persone anziane a vaccinarsi, spingere le Regioni a effettuare le chiamate attive per le vaccinazioni e, allo stesso tempo, garantire che questo diritto venga riconosciuto. Perché "vaccinarsi contro influenza e pneumococco, Herpes Zoster e difterite-tetano-pertosse può proteggere anche chi non può riceverlo, come accade ai bambini troppo piccoli, agli immunodepressi o a coloro che sono allergici".

Protagonisti della campagna saranno due 'Vacciomini' che in una serie di strisce a fumetti racconteranno il valore dell'immunizzazione. Un tono ironico e divertente che consentirà di parlare anche a un pubblico più ampio e che si affiancherà a contenuti più istituzionali e autorevoli come quelli degli esperti, attraverso approfondimenti editoriali e rubriche mensili sull'andamento del picco epidemico.