29 settembre 2020 a

a

a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La U.S. Securities Exchange Commission ha comunicato ieri di aver raggiunto un accordo con Fiat Chrysler Automobiles, che chiude l'inchiesta della Sec in merito a talune disclosures in materia di emissioni che Fca N.V. fece ad inizio 2016. L'intesa contempla un pagamento 9,5 milioni di dollari Usa". Lo comunica una nota del gruppo automobilistico.