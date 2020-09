Artprice: Sotheby's, Phillips e Ketterer si adeguano alla nuova realtà...

25 settembre 2020 a

PARIS, 25 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Lo scorso 29 giugno, il carismatico banditore di Sotheby's, Oliver Barker, ha brillantemente coordinato da solo, davanti a una platea di monitor, la vendita del trittico di Francis BaconInspired by the Oresteia of Aeschylus (1981) per 84,55 milioni di dollari. È stato un risultato particolarmente rassicurante per il Mercato dell'Arte... seppur non privo di rischi. Nell'ottobre 2017, a Londra, Christie's non riuscì a vendere il dipinto di Bacon Study of Red Pope 1962. 2nd Version (1971), dal quale ci si aspettava il record di vendita assoluto nelle aste europee con oltre 90 milioni di dollari.

A seguito della cancellazione di tutte le principali fiere e aste primaverili, il mercato dell'arte di fascia alta è chiaramente affamato. Tranne un paio di opere di altissimo livello proposte nelle sale d'asta di Londra a fine gennaio (Tiepolo, Mantegna) e a inizio febbraio (Hockney, Magritte, de Lempicka), quest'anno i grandi collezionisti hanno avuto ben poco da mettere sotto i denti.

«Cosa c'è di più frustrante del dover stare chiusi in casa senza poter comprare niente...?» osserva (con una certa ironia) thierry Ehrmann, Presidente e Fondatore di ArtMarket.com e del suo dipartimento Artprice. «Soprattutto se si pensa a quanto sia "costoso" tenere i soldi in banca al giorno d'oggi... Certo, è un problema da ricchi, ma che le case d'asta hanno capito perfettamente. Quest'estate, alcune hanno aperto negli Hamptons, proprio dove si erano rifugiati molti collezionisti newyorkesi. Qui Phillips ha presentato una selezione di opere che verranno presto messe all'asta. Malgrado una profonda riduzione del fatturato – sceso di quasi la metà nei primi 8 mesi del 2020 – Phillips è di nuovo al 4° posto nella nostra classifica mondiale e, soprattutto, si sta chiaramente preparando al futuro».

Phillips ha inoltre annunciato la creazione di una nuovissima partnership con la principale casa d'aste cinese, Poly Auction, che nel 2019 ha realizzato un volume d'affari pari a 617 milioni di dollari. Ma Poly Auction ha avuto un inizio 2020 molto difficile, realizzando appena 3,7 milioni di euro nel primo semestre (-99%), situazione che ovviamente spera di invertire il prima possibile grazie a questa nuova alleanza con la casa d'aste inglese a Hong Kong, volta a incoraggiare i potenziali venditori. «[Questa collaborazione] offre un'occasione unica ai consegnatari per sfruttare l'insieme della clientela e della forza marketing di due delle maggiori case d'asta del mondo» (1) ha dichiarato Jonathan Crockett, Presidente di Phillips Asia.

Le 10 case d'asta più importanti per il settore dell'arte (1 gennaio 2020 - 31 agosto 2020)

1. Sotheby's - 1,49 miliardi $ (-31%)

2. Christie's - 1,03 miliardi $ (-54%)

3. China Guardian - 171 milioni $ (-31%)

4. Phillips - 164 milioni $ (-49%)

5. Xiling Yinshe - 76,3 milioni $ (+18%)

6. Bonhams - 54,5 milioni $ (-32%)

7. Artcurial - 36,5 milioni $ (-30%)

8. Ketterer Kunst - 31,8 milioni $ (+5%)

9. Dorotheum - 27,1 milioni $ (-24%)

10. Mainichi - 22 milioni $ (-35%)

All'estremo opposto, alcuni operatori sembrano aver beneficiato della crisi sanitaria (Xiling Yinshe e Ketterer Kunst). La casa d'aste tedesca Ketterer ha registrato una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Grazie alla lunga esperienza nelle vendite online, Ketterer è riuscita a tenere alto l'interesse e a continuare le vendite anche durante il periodo del lockdown, organizzando un paio di sessioni al mese "solo online" tra gennaio e giugno. A luglio 2020, ha realizzato 4 aste dal vivo a Monaco, per un totale di 29,5 milioni di dollari. È stato così il miglior primo semestre realizzato da Ketterer dall'inizio della sua attività.

«Dobbiamo questo successo soprattutto ai nostri 65 anni di esperienza» ha affermato Robert Ketterer, banditore e proprietario di Ketterer Kunst. «Siamo in grado di interpretare i segnali e di reagire immediatamente e con grande flessibilità ai minimi cambiamenti del mercato, nonostante l'estrema stabilità della nostra struttura. Come pionieri nel digitale, è dal 2007 che organizziamo con successo delle aste "solo online". Nel corso della nostra 500a asta, abbiamo registrato per la prima volta in assoluto un'offerta online milionaria».

Robert Ketterer prosegue: «Ketterer Kunst si è affermata come specialista internazionale dell'arte tedesca. Sappiamo esattamente cosa cercano i potenziali acquirenti e individuiamo sempre l'asta perfetta per ogni singola opera. Ciò si traduce anche nel costante sviluppo dei nostri cataloghi d'asta e nelle vendite "solo online", in quanto non ci limitiamo soltanto ad adattare la struttura e il contenuto alle ultime esigenze di mercato, ma sappiamo anche suscitare l'interesse grazie alla nostra esclusiva gamma di oggetti di qualità».

In questo periodo delicato che vede il passaggio accelerato al business digitale sullo sfondo della crisi sanitaria, le aste online non rappresentano ancora la soluzione perfetta per tutti i segmenti del mercato dell'arte. Non si addicono necessariamente a tutte le fasce di prezzo, a tutti i mezzi espressivi e a tutti gli artisti. Un approccio più flessibile di tipo "brick and click", che combina i diversi canali di vendita (fisici, online, privati), sembra essere la strategia migliore sul medio termine. E questo nuovo approccio legato alla creazione di valore sembra poggiare sempre più su un'idea che promuoviamo da anni: selezionare l'opera giusta dell'artista giusto al momento giusto, nel giusto catalogo e attraverso il canale di vendita più adatto.

