Bellanova: 'Per agroalimentrare interventi per 2,5 mld euro'

Roma, 24 set. (Adnkronos/Labitalia) - Per la filiera dell'agroalimentare "in questi mesi abbiamo già deciso interventi per oltre 2 miliardi e mezzo di euro, e abbiamo investito risorse importanti per la liquidità delle imprese e per l'accesso al credito. Abbiamo lavorato per garantire la più grande operazione di decontribuzione mai fatta nel settore agricolo per un valore di oltre 430 milioni di euro". Così Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali intervenendo oggi in video collegamento alla presentazione del Rapporto 'L'industria alimentare italiana oltre il Covid-19 – Competitività, impatti socio-economici, prospettive', redatto da Nomisma per Centromarca e Ibc.

E l'impegno del ministero, sottolinea Bellanova, punta a sostenere l'intera filiera alimentare. "Siamo al lavoro con il Mef -spiega Bellanova per dare rapida attuazione al sostegno alla filiera della ristorazione. Siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 600 milioni di euro che vogliamo venga erogato nel modo più semplice possibile, entro il 2020, per fare un aiuto alla filiera nella sua interezza. Dal lavoratore agricolo fino al ristoratore, perchè c'è un pezzo della filiera più 'alta' che ha sofferto in questa fase. Daremo l'aiuto alla ristorazione con l'unica condizione che devono essere acquistati prodotti made in Italy", conclude Bellanova.