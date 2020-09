Regionali: Comitato vittime covid, 'politici bugiardi e vili, si poteva fare meglio su virus'

19 settembre 2020 a

Milano, 19 set. (Adnkronos) - "Si poteva fare. Si poteva fare molto meglio. E questo non fa altro che aumentare la rabbia, la mia rabbia, quando ancora due giorni fa un politico colpevole scrive una lettera aperta a noi e parla di tsunami, di bomba atomica, di evento incontrollabile. Bugiardi. Solo bugiardi. Anzi bugiardi e vigliacchi". E' quanto afferma Luca Fusco, presidente del comitato Noi Denunceremo istituito per le vittime del Covid19, in una nota in occasione delle elezioni regionali.

"Ma come fate - continua - a guardarvi allo specchio e non vedere dietro di voi le migliaia di persone che avete lasciato morire, che avete sacrificato in nome della politica, di una poltrona, di un voto, del profitto. Ma come fate? Ancora oggi avete l'arroganza di dire che è andato tutto bene?", si chiede.