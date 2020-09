Coronavirus, volano i contagi in India

17 settembre 2020 a

Nuova Delhi, 17 set. (Adnkronos) - Quasi 98.000 casi di coronavirus in 24 ore. Sono i dati che arrivano dall'India, un nuovo brutto record per il gigante asiatico. Il ministero della Sanità, riporta il Times of India, ha confermato 97.894 nuovi casi e altri 1.132 decessi. In totale il bollettino ufficiale parla di 5.118.254 contagi con 83.198 morti e 4.025.080 persone guarite dopo aver contratto l'infezione. L'India è il secondo Paese al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti ed il terzo per il bilancio delle vittime dopo Usa e Brasile.