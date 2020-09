Palermo: il 'Premio Coraggio Emanuela Loi' al Comandante eroe Arma e all'infermiera simbolo (3)

16 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Ed ancora tra i premiati vedremo: la Professoressa Maria Falcone, Presidente della Fondazione Giovanni Falcone; per le forze di Polizia, il Questore Renato Cortese; per il Comando Sanità dell'Esercito, il Col. Alfonso Zizza, che ne è alla guida. Per l'Arma dei Carabinieri il Cap. Beatrice Casamassa, impegnata nella prevenzione e nella lotta a difesa delle donne vittime di violenza. Un encomio speciale voluto dalla Presidente del Pool antiviolenza, andrà alle “mamme coraggio del quartiere Sperone”, protagoniste positive della recente vicenda giudiziaria legata allo spaccio di droga nel quartiere. “Esempio del cambiamento di Palermo - commenta l'organizzatrice del Premio - una piccola rivoluzione in una zona spesso schiava dell'omertà, un cambiamento in atto e che dunque non va interrotto, anche grazie all'intervento delle forze dell'ordine, della scuola e della società civile”.

La manifestazione, condotta dai giornalisti Elvira Terranova e Mauro Faso, si concluderà con il Concerto in memoria delle vittime del Covid-19, voluto dall'organizzazione e da tutti i partners. I brani saranno eseguiti dal XII° Reggimento della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza delle tante autorità civili e militari presenti congiuntamente alla cittadinanza, con un omaggio alla musica del maestro Ennio Morricone.

L'ingresso, esclusivamente su invito per motivi sanitari e di sicurezza, sarà consentito con l'obbligo di indossare mascherina protettiva.