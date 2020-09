Coop lancia CoopShop: il nuovo sito per la spesa on line

16 settembre 2020 a

(Milano, 16/09/2020) - Milano, 16/09/2020 - La spesa on line è un traguardo molto importante che la GDO ha raggiunto anche in Italia. Tutto ciò dovuto soprattutto al periodo di lockdown che gli italiani hanno dovuto passare per scongiurare l'incremento della pandemia del Covid-19. In quel periodo le uscite erano strettamente limitate e vincolate perciò per far fronte ad eventi come la spesa alimentare, le grosse catene di supermercati hanno introdotto ed incrementato la sezione di shop online.

Fra questi vi è senza dubbio il supermercato italiano Coop, che con il suo servizio CoopShop - la spesa che non pesa, offre a tutti la possibilità di acquistare comodamente da casa i prodotti che sono presenti nel loro catalogo. La modalità di consegna varia da regione a regione, ad esempio solo la Liguria e il Piemonte per il momento possono avvalersi della comodità della consegna a domicilio, mentre, le altre regioni possono usufruire del ritiro della spesa direttamente nei punti vendita Coop o in uno dei tanti locker disponibili h24 e 7 giorni su 7.

Un servizio pensato per tutti i cittadini, da chi non ha molto tempo per via del lavoro e dei vari impegni famigliari, per coloro che poco amano stare all'interno dei supermercati e perdere tempo a cercare i prodotti desiderati fra i numerosi scaffali o per coloro che sono impossibilitati per motivi fisici o di età a recarsi in un supermercato e doversi caricare la spesa in macchina e poi portarla fino alla propria abitazione.

CoopShop- la spesa che non pesa: come funziona il servizio di spesa on line?

CoopShop è al fianco di ogni persona e offre una piattaforma di e-commerce molto semplice e chiara, ricca di immagini per ogni prodotto, elenco degli ingredienti, prezzo e disponibilità di aggiungere o diminuire le quantità per ogni alimento desiderato, che una volta selezionato finisce nel carrello virtuale.

Registrazione e Login

Partendo dai primi passaggi fondamentali per poter effettuare la propria spesa on line abbiamo innanzitutto, la fase di registrazione e creazione di un account all'interno del sito di CoopShop. Questa fase è fondamentale per poter avere un'area riservata all'interno dell'e-commerce che vi permetterà di fare ovviamente la spesa on line, ma anche di poter creare una lista dei prodotti che maggiormente si acquistano, tenere traccia del proprio ordine, memorizzare la modalità di pagamento e spedizione e per ultimo, ma non per importanza, usufruire di promozioni dedicate ed esclusive.

Ricordiamo che l'account e perciò la registrazione sono fondamentali per poter acquistare, senza di essi si possono solo vedere i prodotti presenti ma non si possono aggiungere al carrello. Una volta registrati basterà effettuare il primo login e salvare i dati di accesso sul proprio device, così sarà più comodo e veloce fare la spesa ogni qual volta che si ha bisogno.

Prodotti e carrello

Lo step successivo è di per sé la fase più piacevole, ovvero la scelta dei prodotti che si desidera acquistare. CoopShop. La spesa che non pesa offre un catalogo molto ampio e vario, ci sono infatti circa 13 mila alimenti, sia confezionati che freschi.

Si possono infatti acquistare anche alimenti provenienti dal banco freschi, come carne, pesce, formaggi e salumi, ma anche prodotti da forno e pasticceria fresca e secca preparata direttamente nel punto vendita ogni giorno.

Inoltre, ci sono tutti i prodotti alimentari confezionati e beni per l'igiene personale, per la pulizia e alimenti per i nostri amici a quattro zampe. Tutti i prodotti sono meticolosamente suddivisi per macrocategorie e possono essere facilmente individuati selezionando la lista prodotti sulla sinistra oppure utilizzando la barra di ricerca. Vi basterà digitare il nome del prodotto che desiderata, scegliere la quantità con i tasti + e – e successivamente cliccare il simbolo del carrello per poterli appunto inserire nel vostro carrello virtuale.

Il carrello memorizzerà tutti i prodotti scelti e selezionandolo vi aprirà la lista completa affiancata dalla quantità e dal prezzo singolo, nonché del prezzo totale della vostra spesa. Una volta inseriti tutti i prodotti desiderati vi basterà cliccare “concludi ordine”.

Modalità di pagamento

Una volta concluso l'ordine è il momento di selezionare la modalità di pagamento desiderata. CoopShop offre due varianti in modo da poter andare incontro ad ogni tipo di esigenza del proprio cliente.

La prima modalità di pagamento è anche la più comodo, ovvero il pagamento Online con carta di credito o carta prepagata. I circuiti accettati sono: Visa, Mstercard, Maestro, Amex e Dinners. Il pagamento online è sicuro e protetto dal protocollo SSL3.

La seconda modalità di pagamento è alla consegna che ricordiamo essere un servizio disponibile sono nella regione Piemonte e Liguria, con Bancomat, Carta di Credito, Carta prepagata o con la carta Sociocoop.

Una volta effettuata la scelta di pagamento o direttamente il pagamento si riceverà una mail di conferma dell'ordine. All'interno della mail verrà confermata la modalità di ritiro, di pagamento, il luogo e la fascia oraria.

Preparazione della spesa, modifiche o annullamento

La spesa effettuata online viene preparata il giorno del ritiro o della consegna e viene effettuato dagli operatori Coop all'interno dei punti vendita aderenti all'iniziativa. I prodotti alimentari freschi vengono conservati in celle frigorifere fino al momento prima della consegna al cliente e vengono rispettate tutte le norme di sicurezza e igieniche.

Possono essere apportate delle modifiche alla lista della spesa entro il giorno e l'orario che viene specificato nella mail di conferma ordine. Stesso procedimento è valido anche per l'annullamento della spesa.

Coop drive, Coop a casa, Coop Locker e Coop on Board

Infine, vi sono diverse modalità di ricevere o ritirare la propria spesa effettuata online, ogni modalità varia in base alle regioni. Con il servizio Coop Drive è possibile ritirare la propria spesa già imbustata in uno dei punti vendita aderenti al servizio e all'orario scelto in fase di acquisto. Questo servizio è disponibile in soli alcuni punti vendita della regione Piemonte, Liguria e Lombardia.

Coop a casa è il comodo servizio di consegna a domicilio della propria spesa. È disponibile sono nella regione Piemonte e Liguria e prevede un costo. La prima consegna è gratuita le successive hanno una tariffa ridotta per i Socicoop pari a €4,90, mentre la tariffa per i non soci è di €7,90. Copp è anche per il sociale, infatti per le persone diversamente abili ha pesato alla consegna gratuita di una spesa a settimana. Le consegne vengono effettuate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 15.

Coop Locker è il servizio disponibile solo in Lombardia e Liguria e offre la comodità di ritirare la propria spesa presso i locker che sono degli armadietti chiusi e sicuri all'interno dei quali vengono inseriti i prodotti acquistati. Infine, Coop on Board è un servizio innovativo ed interessante pensato a chi lavora e vive al porto. Per il momento il servizio è in fase di approvazione e sarà presto disponibile nella regione Liguria.

