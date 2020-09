09 settembre 2020 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "I Cinquestelle hanno bisogno di arrivare al 21 settembre per dire che loro hanno detto no al Mes. Poi faranno quello che hanno sempre fatto su Tav, su Tap, su Ilva, sul Terzo valico, sulla figura di Sergio Mattarella, sull'Europa. I Cinquestelle sono quel partito che un anno fa andava in Francia a incontrare i Gilet gialli, oggi segue Macron". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Coffee break' su La7.