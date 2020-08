Pavia: armato di coltello rapina donna all'uscita della farmacia, arrestato

25 agosto 2020 a

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Nel tardo pomeriggio di ieri 24 agosto, personale della squadra Volante del commissariato di Vigevano, in provincia di Pavia, è intervenuto per una rapina ai danni di una donna appena uscita da una farmacia. La vittima stava per mettere in moto l'auto quando è stata avvicinata da un uomo, con il volto nascosto da mascherina, cappellino con visiera e occhiali da sole scuri, che l'ha minacciata con un coltello e l'ha costretta a consegnare la borsa. La vittima non si è arresa e insieme ad alcuni passanti si è messa a rincorrere il rapinatore.

Contestualmente, grazie alla segnalazione al 112, è arrivato l'equipaggio del commissariato che ha bloccato il fuggitivo con ancora con in mano il coltello. Durante la fuga il 47enne, con precedenti di polizia, si era liberato della borsa buttandola a terra e trattenendo il portafoglio, che aveva poi cercato di gettare poco prima di essere bloccato dagli agenti.

Il bottino è stato recuperato (50 euro, carta di credito, bancomat e documenti personali) e riconsegnato alla vittima. il 47enne è stato arrestato per rapina aggravata, per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Pavia in attesa del processo.