Inps: Lezzi, 'deputato M5S con bonus va subito espulso'

09 agosto 2020 a

a

a

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Nessuna forza politica è immune dalla pochezza umana ma la differenza del M5S sta nella reazione. Se è vero, come riportato dalle agenzie di stampa, che uno dei cinque deputati che hanno avuto il barbaro coraggio di intascare 600 euro di sussidio è del M5S, dobbiamo sapere chi è e deve essere immediatamente espulso. Non ci sono spiegazioni che tengano. Dagli uomini di Renzi e Salvini ce lo potevamo aspettare ma dai nostri proprio no". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Barbara Lezzi.