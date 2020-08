Migranti: Lupo (Pd), 'Musumeci pensa a fare opposizione a governo e lascia soli i comuni'

04 agosto 2020 a

Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - “Il governo Musumeci trasferisca subito ai Comuni di Lampedusa, Augusta, Porto Empedocle e Pozzallo il contributo straordinario necessario per far fronte alle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio, come previsto dalla legge regionale n. 8/2018. Ancora una volta il governo Musumeci non adempie al proprio dovere e si concentra a fare opposizione al governo nazionale”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all'Ars.

E aggiunge: "Il presidente Musumeci sull'emergenza migranti si limita ad attaccare il governo Conte e lascia soli i Comuni più esposti ad affrontare l'emergenza migranti”.