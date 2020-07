Mafia: perquisiti ufficio e abitazione sindaco Paceco, è indagato**

07 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - I Carabinieri, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito dell'operazione antimafia che ha portato in carcere, tra gli altri, il boss Mariano Asaro, stanno perquisendo l'abitazione e l'ufficio del Sindaco del Comune di Paceco, Giuseppe Scarcella, il quale è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Il primo cittadino è stato destinatario di invito a rendere interrogatorio innanzi all'Autorità Giudiziaria ed informazione di garanzia.