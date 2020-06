Sport: Fortnite scende nell'Arena, nasce la Open Fiber Cup

23 giugno 2020 a

a

a

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - Il mese di luglio passerà alla storia perché, a rendere ancora più calda l'estate 2020, concorrerà la neonata Open Fiber Cup, competizione che vedrà i player sfidarsi a Fortnite, il fenomeno mondiale di Epic Games ed uno dei titoli più giocati degli ultimi anni! L'Open Fiber Cup si giocherà consecutivamente a partire dal 3 luglio per 5 settimane in modalità cross-platform – sistema che consente a tutti di partecipare da qualsiasi piattaforma sfidando gli avversari – e la tipologia di gioco prescelta per tutti e 5 i tornei singoli sarà la “Solo”.

“Ospite speciale” del torneo sarà CiccioGamer, uno degli youtuber più famosi d'Italia, che parteciperà ad ogni singola competizione, trasmettendo sul suo canale Youtube i match che lo vedranno impegnato. Ad animare le telecronache ci saranno due tra i Caster di riferimento del panorama Fortnite, Teknoyd e Pivato, che aumenteranno il pathos dei tornei esaltando le giocate dei player. Le singole qualifiche verranno trasmesse sui canali di tutti i talent e su quelli ufficiali di ESL Italia.

Tutti i maggiori di 16 anni potranno iscriversi tramite la piattaforma ESL al link dedicato ( https://play.eslgaming.com/fortnite/europe/fortnite/challenger/openfiber-cup ) per contendersi un montepremi di 5.000 €. Open Fiber, azienda leader nel campo delle infrastrutture di rete in fibra ottica, ha fortemente voluto entrare nel mondo eSport per stabilire un “trait d'union” tra il mondo gaming e i propri punti di forza (rete accessibile e veloce per tutti), promuovendoli in maniera divertente ed efficace.

Simone Bonannini, Direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber: “Siamo entusiasti di entrare nel mondo del gaming con la prima edizione della Open Fiber Cup. La nostra rete realizzata interamente in fibra ottica è sinonimo di bassi tempi di latenza, alta affidabilità e massima ampiezza di banda disponibile sul mercato, tutte caratteristiche essenziali per i gamer di oggi e del futuro”.

“Siamo orgogliosi di poter annunciare una nuova prestigiosa partnership” ha dichiarato Daniel Schmidhofer, CEO di ESL Italia “con un brand come Open Fiber, che sta contribuendo a cambiare il modo di concepire e vivere la “rete” in Italia. Grazie a Fortnite, giocato sulla piattaforma ESL, Open Fiber potrà farsi conoscere ancor più in profondità e da un pubblico giovane e fortemente in target”."Open Fiber nasce nel dicembre 2015 con l'obiettivo di realizzare l'installazione, la fornitura e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica su tutto il territorio nazionale.

L'azienda ha l'obiettivo di cablare 271 città incluse nelle aree cosiddette a successo di mercato, con investimenti esclusivi di Open Fiber, e oltre 7000 comuni delle aree bianche, o a fallimento di mercato, come concessionaria dei bandi pubblici di Infratel, società in-house del Ministero per lo Sviluppo Economico. Open Fiber non vende direttamente al cliente finale i servizi in fibra ottica, ma è attiva esclusivamente nel mercato all'ingrosso (wholesale only), offrendo l'accesso a tutti gli operatori di mercato interessati.