Fase 3: Meloni, 'governo ha dimenticato mondo musica'

21 giugno 2020 a

a

a

Roma, 21 giu, (Adnkronos) - "Ho seguito la protesta" messa in piedi oggi dai musicisti italiani, "nomi famosissimi e li ringrazio. Dietro queste personalità note ci sono migliaia di persone che lavorano" in un settore tra "i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire. Un settore totalmente dimenticato dal governo, noi abbiamo già tentato di occuparcene, con iniziative specifiche". Lo dice la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ospite di Non è la D'Urso su Canale 5.