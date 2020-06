Migranti: poliziotto schiaffeggia tunisino 'Tu sei ospite e devi rispettare la legge', indagato (3)

19 giugno 2020 a

(Adnkronos) - A fare la denuncia è stata la sociologa Giorgia Butera, Presidente dei Mete onlus, che da anni si occupa di diritti umani. "Io mi inchino all'immenso lavoro svolto dalle forze dell'ordine - spiega Butera all'Adnkronos - e sono perfettamente consapevole di quanto impegno, sacrificio e dedizione rivolgano all'immigrazione. Ma non potevo far passare in silenzio l'accaduto. Avrei tradito me stessa...". Adesso la Procura di Agrigento sta ricostruendo l'intera vicenda e la qualificazione giuridica nei confronti del poliziotto indagato. La sua posizione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.