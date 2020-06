Unicredit: al via 'The Italian Way', road map virtuale per la ripresa

16 giugno 2020 a

Milano, 16 giu. (Adnkronos) - The Italian Way. Prende il via da oggi una roadmap virtuale sul Made in Italy organizzata da Unicredit con esperti e stakeholder: l'obiettivo è riflettere sugli scenari economici post Covid e sulle strategie per la ripartenza delle eccellenze del territorio. La prima tappa è a Napoli con un focus sulla moda in Italia, mentre domani a Roma si parlerà dell'industria cinematografica. Il 9 luglio da Palermo si parlerà dell'Agrifood italiano, il 13 luglio a Verona si affronterà il tema del sostegno al settore dell'Arredo e del Design, il 14 luglio a Torino si analizzerà il settore del Vino, mentre il 21 luglio a Bologna si parlerà di Meccanica Strumentale e Sostenibilità. Per concludere, il 23 Luglio da Milano si esamineranno le dinamiche del settore Pharma Healthcare.

"Con il ciclo di incontri The Italian Way di UniCredit – hanno affermato Remo Taricani e Andrea Casini, CO-Ceos del Commercial Banking Italy di UniCredit – vogliamo cogliere l'occasione per una riflessione approfondita sulle strategie di rilancio dei settori di eccellenza del Made in Italy. L'obiettivo dell'iniziativa, che si aggiunge a quelle già messe in campo da UniCredit in questi mesi per sostenere le famiglie e le imprese in questa fase di emergenza legata alla pandemia del Covid-19, è quello di avviare un momento di confronto per dare voce alle eccellenze imprenditoriali italiane e per affrontare insieme a loro il tema della ripresa, partendo dalle specificità dei singoli settori che costituiscono le eccellenze del Made in Italy”. Nel corso degli incontri esperti UniCredit presenteranno dei focus sugli effetti della pandemia sui singoli settori e nuove opportunità da cogliere.