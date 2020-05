Fase 2: Sala, 'in incontro Conte-sindaci ottenuti ottimi risultati'

29 maggio 2020 a

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo avuto un incontro insieme agli altri sindaci delle città metropolitane con il presidente del Consiglio Conte. E' stato un incontro importante e chiedevamo più attenzione. Infatti è stato un incontro teso, con toni anche alti e ammetto che anch'io sono stato un po' troppo ruvido. Ma abbiamo portato a casa degli ottimi risultati". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo videomessaggio quotidiano su Facebook. "Alle città e ai Comuni verranno assegnati nuovi fondi per altri 3 miliardi e avremo maggiore flessibilità nella gestione del bilancio. Una cosa significativa per Milano".

Sala ha spiegato che "oggi, se serve, ci indebitiamo, ma io non voglio tagliare nessun servizio, perché non è giusto e perché, avendo noi una struttura patrimoniale solida, lo possiamo fare". Inoltre "ci è stato garantito che i sindaci avranno poteri commissariali per alcune opere specifiche, in particolare per l'edilizia scolastica. E devo ringraziare il presidente Conte, perché quando c'è da metterci la faccia, lui c'è".

Nel video il sindaco di Milano ha ricordato che ieri alla città è stato assegnano il Car Sharing City Award 2020. "Abbiamo battuto la concorrenza di città importanti e questo premia la nostra flotta in sharing, fatta di 3mila auto, 13mila bici, 2.600 scooter e 2.200 monopattini che diventeranno presto 6mila".