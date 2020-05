A Caorle ci si prepara per ripartenza, tra app maggiordomo e più spazio in spiaggia

29 maggio 2020 a

Caorle, 29 mag. (Adnkronos) - La prima novità sarà la app maggiordomo Bi4You con cui si potrà fare tutto. Il villaggio San Francesco di Caorle (Venezia), l'unico camping village 5 stelle di questo tratto di riviera, è pronto per riaprire: succederà il 5 giugno; una task-force dedicata all'emergenza covid-19 è al lavoro da 70 giorni, ininterrottamente, per garantire l'apertura in totale sicurezza.

"Non credo sarà un D-Day quello dell'apertura: ci siamo preparati molto ed è tutto pronto. Per noi sarà sicuramente vacanza. E questo nonostante normative e indicazioni da parte del Governo siano arrivate molto tardi" spiega Ilenia Cherubin, direttore marketing & sales di Bi-Holiday, il brand che gestisce il villaggio della famiglia Biasuzzi che nel 2019 è valso un milione di presenze complessive.

"Fortunatamente la Regione Veneto si sta dando da fare ed è in prima linea; anche con l'Amministrazione del Comune di Caorle c'è un ottimo dialogo: stiamo lavorando su alcuni progetti per essere molto presenti sul territorio".

"Le prenotazioni ci sono e i nostri ospiti – continua Cherubin - ci chiamano con assoluta consapevolezza della situazione; quello che percepiamo, e sono stata al telefono anche io con molti clienti in questi giorni, è il bisogno di normalità e di poter buttare alle spalle questo capitolo difficile". Cosa è cambiato nel villaggio? "Non troppo sul fronte della vacanza: qui gli spazi sono grandi; tra le misure anti-covid abbiamo investito molto su macchinari hi-tech di ultima generazione per una sanificazione più che accurata di tutti gli spazi. In spiaggia abbiamo deciso di andare ben oltre le prescrizioni: garantiamo + 40% di spazio per ogni ombrellone rispetto ai 10 mq obbligatori".

"In piscina - spiega Cherubin -invece si devono rispettare i 7 metri in acqua e il metro e mezzo fuori. Abbiamo attivato un sistema di verifica del numero di persone presenti nelle piscine, che da noi sono 5, affinché non avvenga nessun tipo di congestione e quindi si possano agevolmente rispettare le distanze. L'animazione avrà invece un compito speciale: portare gli show, in maniera itinerante, in varie aree del villaggio: evitando assembramenti garantendo a tutti il giusto intrattenimento".

"E poi c'è la super app che consente di fare tutto: un vero maggiordomo digitale. I nostri ospiti già da tre anni fanno il check-in on-line, da casa, prima di partire: per loro c'è la priority-lane che permette l'accesso immediato al villaggio. A questo punto -conclude - entra in gioco la Bi4You: con questa app si può fare tutto, ad esempio prenotare la spiaggia, il ristorante, la consegna presso il proprio villino del pranzo o della cena; ordinare la spesa al market, prenotare le medicine presso la nostra farmacia interna o chiamare il posto medico".

E non è tutto. Con la app si possono prenotare anche le attività sportive: se i posti a disposizione fossero esauriti sarà possibile, in video streaming, seguire la lezione dal giardino o dalla veranda della propria unità abitativa. La app inoltre consentirà di videochiamare gli uffici: "sfruttiamo la quinta dimensione per offrire a distanza, anche da sotto l'ombrellone, tutti quei servizi che prima comportavano l'accesso a locali chiusi o comunque dover fare coda. Dal punto di vista del distanziamento siamo tranquilli: la struttura è molto vasta, organizzata come una città. Ci sono i viali principali e poi ogni nucleo di ospiti ha la sua casetta in muratura personale, oppure la mobile home, o il camper: situazioni quindi che consentono di gestire distanze e privacy" sottolinea Cherubin.