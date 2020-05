Dott.ssa Sara Costa è Psicologa, iscritta all'ordine degli Psicologi della Regione Lombardia, con n° 19193.

27 maggio 2020 a

(Mantova 27 maggio 2020) - Mantova 27 Maggio 2020 - Riceve su appuntamento a Mantova e propone colloqui conoscitivi anche on line, offrendo percorsi personalizzati di sostegno ed intervento.

Con riferimento all'orientamento psicodinamico, propone un ascolto specialistico su questioni riguardanti la sfera psico-emotiva e la relazione con i diversi contesti di vita (famiglia, scuola, lavoro).

Specializzata nella gestione delle problematiche connesse alla sfera lavorativa - stress, mobbing, sindrome da burnout, perdita e reinserimento lavorativo – gestisce processi di supporto partendo dall'individuazione delle distorsioni cognitive pertinenti le situazioni critiche, con l'obbiettivo di coadiuvare e fortificare le risorse personali di ognuno per far fronte alle problematiche esterne.

L'approccio adottato dalla

In qualità di Psicoterapeuta in azione, rapportandosi sia con adolescenti sia con adulti, nonché con dinamiche correlate alla vita di coppia - nello specifico in presenza di disturbi della personalità, depressione e ansia - l'intervento proposto è orientato alla definizione di aree problematiche e risorse personali ed all'acquisizione di nuove modalità per affrontare sfide e problemi.

L'azione è volta a permettere il raggiungimento di forme di consapevolezza efficaci per comprendere quanto la storia di ogni singolo individuo possa, per ragioni diverse, presentare dinamiche cicliche, per andare oltre le quali si ritiene appropriato offrire strumenti che favoriscano il cambiamento.

L'obbiettivo di fondo è quello di sostenere il paziente lungo un percorso di accettazione e valorizzazione del sé che possa condurlo ad una crescita personale e ad un livello superiore di benessere emotivo, psicofisico, relazionale e sociale.

