Fase 2: 'difendiamo ospedale Partinico', cittadini e associazioni in piazza domani

29 maggio 2020 a

a

a

Palermo, 29 mag. (Adnkronos) - Una manifestazione domani mattina, dalle 9, davanti all'ospedale di Partinico (Palermo) per chiedere di riaprire e salvaguardare l'ospedale e la piena funzionalità del nosocomio, uno dei Covid hospital della Sicilia, che dall'1 giugno dovrebbe tornare alla sua piena operatività. L'iniziativa è promossa dalla società civile e vede la partecipazione di tante realtà: il movimento Cittadinanzattiva, il comitato 'Rivogliamo l'ospedale di Partinico', la Chiesa del territorio, la tv Telejato, deputati regionali e nazionali, sindaci del comprensorio, consiglieri e associazioni. "Le rassicurazioni dell'assessore Razza – dicono i promotori - non hanno tranquillizzato il territorio. Che ospedale sarà quello che sta per riaprire?".

"Ci sono stati episodi e iniziative, come il trasferimento di primari che avevano dato lustro all'ospedale, che fanno temere il rischio di smantellamento e di depotenziamento del nosocomio che eroga servizi a un territorio molto vasto", aggiungono i promotori della manifestazione.