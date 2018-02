Sanremo 2018, ecco tutti i premi del Festival

Ron con "Almeno pensami" ha vinto il Premio della Critica intitolata Mia Martini sezioni Campioni. Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico ha vinto il premio "Sergio Endrigo" per la migliore interpretazione con il brano "Imparare ad amarsi". Il premio è stato istituito quest'anno dalla Rai e a votare sono i giornalisti accreditati nelle due sale stampa. Lo Stato Sociale ha vinto il premio della sala stampa radio – tv Lucio Dalla per la sezione Nuove Proposte. Mirkoeilcane per il brano "Stiamo tutti bene" si aggiudica il premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo, assegnato dalla Giuria degli esperti. Il premio "Giancarlo Bigazzi" per la migliore composizione musicale, assegnato dall'orchestra, è andato a Max Gazzè. A Ermal Meta e Fabrizio Moro anche il premio TimMusic per la canzone più ascoltata sulla piattaforma App.