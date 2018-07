Lazio, rimandate a domani le visite mediche di Milinkovic

Era atteso questa mattina a Roma, Sergej Milinkovic-Savic, per le visite mediche di inizio stagione con la Lazio. Il serbo però non si è visto alla clinica Paideia per i test clinici, dalla società biancoceleste fanno sapere che sono stati rimandati a domani mattina quando sono previsti anche i due acquisti Joaquin Correa e Milan Badelj. Il centrocampista ha chiesto ieri sera di poter tornare il giorno successivo e ha ricevuto una dispensa dal club.

Restano insistenti le voci di mercato sul gioiello classe '95, corteggiato da mezza Europa e per il quale il presidente Lotito chiede 150 milioni. Nelle ultime ore si è fatto avanti in modo concreto il Chelsea, che avrebbe pronta un'offerta monstre per strappare il calciatore alla Lazio. Alla finestra ci sono sempre Real Madrid, Juventus e Manchester City. Si sono presentati invece l'altro nazionale Martin Caceres, l'ex Primavera Luca Crecco e l'attaccante Andrè Anderson, ex Santos che verrà girato alla Salernitana.