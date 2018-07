La Lazio dei big a valanga sulla Top 11

La Lazio dei big è tornata, i titolari scendono in campo per la seconda amichevole del ritiro ad Auronzo di Cadore e contribuiscono alla vittoria per 14-0 contro la Top 11 Radio Club 103. Acerbi e Radu guidano la difesa, a centrocampo Leiva e Parolo con l'esordio in biancoceleste di Berisha. Ancora in vacanza Milinkovic-Savic, intanto mister Inzaghi testa la squadra senza il serbo. Sulle corsie esterne Marusic e Lulic, uno smagliante Luis Alberto alle spalle di Immobile. E il copione è sempre il solito: Parolo apre le danze e fa doppietta come l'attaccante napoletano poi non mancano le firme del Mago spagnolo al rientro dall'infortunio, di Leiva e del neo acquisto Berisha. Nella ripresa è tutt'altra squadra quella che ne fa altri sette con il giovane Rossi ancora scatenato con una tripletta. Non a caso la Lazio ha bloccato il trasferimento in prestito al Lucerna. Una rete anche per Caicedo, in campo per soli 25 minuti e con le valigie in mano direzione Bursaspor in Turchia.