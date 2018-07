Scorrono uno dopo l'altro, entrano in clinica Paideia dalle 7.20, i giocatori della Lazio per le visite mediche di inizio stagione. Oggi è il turno di tutti i big biancocelesti: arrivano Radu e Lulic, Leiva e Luis Alberto, Basta e Immobile, pure il neo arrivato Berisha per ulteriori controlli. C'è anche il nuovo acquisto Acerbi, sbarcato ieri a Roma e pronto per i test clinici.

Solo non si vede Felipe Anderson, atteso questa mattina. Le visite del brasiliano sono state posticipate a venerdì, le svolgerà se non si chiuderà la sua cessione al West Ham e allora partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore con la squadra di Inzaghi. Sono ore caldissime nella trattativa per l'addio dell'esterno, potrebbe essere definita davvero a breve. Oggi non si allenerà con il gruppo a Formello, dove alle 18 è fissato il raduno della Lazio e la prima seduta della stagione.