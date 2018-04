Mazzoleni dirigerà il derby Lazio-Roma

Sarà Paolo Mazzoleni a dirigere Lazio-Roma, posticipo della 32esima giornata di Serie A in programma domenica sera all’Olimpico. Insieme al fischietto della sezione di Bergamo ad arbitrare il derby ci saranno i guardalinee Preti e Paganessi, gli addetti alla Var Rocchi e Di Fiore e il quarto ufficiale di gara Maresca. L’altro big-match della giornata, Milan-Napoli, in programma domenica alle 15 è stato assegnato a Luca Banti di Livorno che avrà come assistenti Vuoto e Meli, come arbitri Var Valeri e Dobosz, mentre sarà Tagliavento il quarto uomo. Juventus-Sampdoria, in programma domenica alle 18, sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia con Carbone e Marrazzo guardalinee, Chiffi e Peretti alla Var, Aureliano quarto ufficiale di gara.