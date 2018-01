Inzaghi decide la Lazio che sfiderà il Milan

Ciro Immobile ci prova, questa mattina è sceso in campo per il secondo giorno consecutivo, sta cercando di superare un fastidio muscolare. Molto dipenderà dagli ultimi esami in programma, ma probabilmente verrà almeno convocato per la trasferta di San Siro contro il Milan. Dovrebbe farcela, a partire titolare, in Coppa Italia mercoledì prossimo. Inzaghi si affiderà a Luis Alberto sulla trequarti, mentre come unico riferimento offensivo, Immobile permettendo, è già scattato un ballottaggio a tre fra Nani, Felipe Anderson e Caicedo. A centrocampo si rivedranno sulle fasce Marusic e Lulic; in difesa Bastos può partire dall’inizio al fianco di De Vrij e Radu. Possibile panchina per Caceres. Domani è in programma la rifinitura.