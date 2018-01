Lazio, Immobile fermo 10 giorni. Caicedo recupera

Archiviato il successo contro il Chievo Verona, la Lazio si è ritrovata in campo questa mattina alle 10.30. Nel mirino adesso c’è il recupero con l’Udinese, match in programma mercoledì alle 18.30. Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Ciro Immobile, fermo per un trauma distrattivo al quadricipite destro, il ritorno in campo è previsto per la sfida con il Milan di coppa Italia. Dall’infermeria intanto ha recuperato Caicedo, out dal 26 dicembre per una lesione muscolare, contro i friulani andrà in panchina. In attacco dunque il tecnico di Piacenza dovrà scegliere tra Felipe Anderson e Nani, sulla trequarti invece dovrebbe muoversi Luis Alberto. In difesa si avvicina l’esordio dal primo minuto di Caceres sul centro destra, a sinistra tornerà Radu dalla squalifica. Possibile panchina per Wallace e Bastos. La gara con gli uomini di Oddo sarà diretta dal signor Luca Banti (sez. di Livorno). Tutt'altro che positivo il bilancio della Lazio con il fischietto livornese: in 19 precedenti, si sono verificate 6 vittorie, 3 pareggi e ben 10 sconfitte. L'ultima è quella del derby d'andata della scorsa stagione, partita persa dai biancocelesti per 2-0.