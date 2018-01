Luis Alberto guida ancora la Lazio

Una partitella in famiglia contro la Primavera di Andrea Bonatti, mister Inzaghi ha testato la Lazio anti Chievo Verona. E’ accaduto nel pomeriggio, domenica si andrà avanti con il classico 3-5-2, non cambierà l’atteggiamento tattico, nemmeno gli interpreti. La sfida di oggi si è conclusa per 8-0 per i big: le reti di Lulic, Felipe Anderson, doppiette di Nani e di Luis Alberto (uno direttamente da calcio d’angolo), Caceres e ancora Lulic (nel giorno del suo trentaduesimo compleanno). Contro gli uomini di Maran ci sarà in porta Strakosha; in difesa resiste il ballottaggio tra Bastos (favorito) e Caceres. Sul centro sinistra Wallace prenderà il posto dello squalificato Radu, il leader invece sarà come sempre De Vrij. A centrocampo - sulle corsie esterne - Marusic (o Basta) e Lulic, mentre davanti alla retroguardia toccherà a Parolo, Leiva e Milinkovic Savic. Sulla trequarti invece Luis Alberto verrà posizionato alle spalle di Ciro Immobile. Da valutare il recupero degli infortunati: Caicedo può andare in panchina, mentre il rientro di Di Gennaro slitterà alla prossima settimana.