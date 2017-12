Inzaghi pronto a rilanciare Felipe Anderson

Subito in campo, non c'è nemmeno il tempo per festeggiare il successo di Genova, la Lazio si è ritrovata a Formello questa mattina. Nel mirino la partita contro lo Zulte Waregem, ultimo impegno di un girone K dominato dai biancocelesti (qualificati con due turni d'anticipo). Per l'occasione scatterà un turnover massiccio, il tecnico di Piacenza lascerà a Roma diversi big (Immobile, Milinkovic Savic, Luis Alberto e De Vrij), ma tornerà tra i convocati Felipe Anderson. Il brasiliano ha smaltito una fastidiosa tendinopatia all'adduttore, oggi è andato anche in gol nella partitella in famiglia finale. Non ci sarà invece Wallace, ancora out per una forte contrattura al flessore della coscia destra. Si rivedranno direttamente a gennaio sia Nani che Di Gennaro. Infine domani la squadra rimarrà a riposo, la ripresa dei lavori è in programma per mercoledì mattina, mentre nel pomeriggio è prevista la partenza per il Belgio.