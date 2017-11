Lazio, Immobile torna affaticato ma ci sarà con la Roma

Riprendono gli allenamenti della Lazio in vista del derby contro la Roma in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico. Simone Inzaghi ha ritrovato a Formello Thomas Strakosha: il portiere, rientrato in anticipo dal ritiro dell’Albania per un leggero fastidio muscolare, sta bene e si è allenato regolarmente. Per rivedere Ciro Immobile e Marco Parolo, reduci dalla disfatta con la maglia dell’Italia, il tecnico biancoceleste dovrà invece attendere: lo staff medico dovrà valutare in particolare le condizioni dell’attaccante campano, uscito affaticato dalla doppia sfida con la nazionale. Milinkovic-Savic, altro titolare della Lazio, tornerà a Roma soltanto giovedì dopo gli impegni con la Serbia in Corea del Sud. Sabato dovrebbe essere regolarmente in campo, mentre non ci saranno Wallace e Felipe Anderson: il difensore deve ancora tornare dal Brasile, dove è stato nel weekend per questioni familiari. L’attaccante, fermo da fine luglio, ha accusato un leggero risentimento dopo l’amichevole di sabato scorso contro il Divino Amore.