Il 27 novembre al teatro Ghione il premio Lazialità

Il mondo biancoceleste è pronto a vivere un’altra notte ricca di emozioni. Torna il Premio Lazialità!

Lunedì 27 novembre 2017 alle ore 20.30, presso il Teatro Ghione di Roma (rinomato salotto a due passi da San Pietro in Via delle Fornaci, 37) andrà in scena la sesta edizione della prestigiosa kermesse. Il Premio Lazialità, ideato e promosso da Guido De Angelis, direttore dell’omonima rivista fondata nel 1985, nasce con l’intento di riunire tutte le componenti del mondo Lazio, consegnando un riconoscimento a personaggi capaci di distinguersi per la loro lazialità, mostrata in diversi ambiti.

Negli anni la preziosa “L”, simbolo del premio, è stata conferita non solo a nomi illustri come Diego Pablo Simeone, Giuseppe Signori, Angelo Peruzzi, Simone Inzaghi, Bruno Giordano, Sinisa Mihajlovic, Juan Sebastian Veron e Vincenzo D’Amico, ma anche a giornalisti, artisti e tifosi.

L’incasso della serata sarà devoluto a Flavio e Francesco (Associazione “Insieme per Flavio e Francesco” – https://goo.gl/rkmUNT) i due gemelli laziali neo maggiorenni, che da oltre dieci anni lottano con il morbo di Batten, terribile malattia neurodegenerativa. I biglietti per assistere al Premio Lazialità (del costo simbolico di 10,00 € ciascuno) possono essere acquistati online su tutte le ricevitorie ticketone.