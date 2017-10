Inzaghi prepara una Lazio d'assalto

La Lazio si è ritrovata questa mattina per preparare la trasferta di Benevento, gara in programma domenica alle 12.30. Serve un'altra vittoria e Inzaghi prepara una squadra d'assalto. Inzaghi non ritroverà gli infortunati di lungo corso: Wallace, Felipe Anderson, Basta e Palombi torneranno nei prossimi giorni. Allo stadio Vigorito si vedrà il classico 3-5-2 con Lukaku che dovrebbe soffiare il posto a Lulic. In difesa da risolvere il ballottaggio tra Radu e Luiz Felipe, dettato esclusivamente dalle condizioni non ottimali del rumeno. Sulla trequarti invece Nani proverà a mettere in difficoltà Inzaghi nella scelta con Luis Alberto. Domani è in programma la rifinitura e la conferenza stampa del mister.