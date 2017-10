Incontro Lazio-De Vrij, si tratta il rinnovo

Ieri sera ne ha parlato apertamente, il capitolo rinnovo non si è ancora chiuso: “Con la società stiamo parlando, presto ci sarà un altro incontro. La conferma dei big può influenzare in positivo la mia scelta finale”. Il futuro di Stefan De Vrij si deciderà a breve, verso i primi giorni di novembre infatti è previsto un colloquio tra la dirigenza biancoceleste e la Seg, agenzia che gestisce le prestazioni sportive dell’olandese. L’accordo tra le parti va trovato al più presto, la Lazio spinge per una clausola rescissoria da 35-40 milioni, i procuratori dell’ex Feyenoord vorrebbero invece un’opzione da circa 20-25 milioni. Perderlo a zero sarebbe un peccato enorme, la Juventus è alla finestra da mesi, così come l’Atletico Madrid e il Liverpool. Notizie dal campo: mister Inzaghi recupera Lukaku per la trasferta di Bologna, niente da fare invece per Wallace (oggi ha fatto differenziato), Felipe Anderson, Basta e Palombi. Le prove tattiche scatteranno domani, nel pomeriggio la partenza per l’Emilia.