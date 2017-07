Saltato Azmoun la Lazio pensa a Bacca

Saltato l'affare Azmoun, il Rubin Kazan lo ha tolto dal mercato, la Lazio è alla ricerca di un'altra punta. Keita andrà via, o comunque non farà più parte del progetto tecnico di Simone Inzaghi, dal Milan è rimbalzata l'idea Carlos Bacca.

L'attaccante colombiano non rientra nei piani di Montella, è in uscita e alla ricerca di una nuova sistemazione. Guadagna parecchio, 3,5 milioni di euro all'anno, per sbarcare a Roma dovrebbe abbassare le pretese economiche. L'operazione Biglia però ha fortificato il rapporto tra i due club, la trattativa al momento è tutta da impostare. Bacca è soltanto una delle tante opzioni per il reparto avanzato di Simone Inzaghi.