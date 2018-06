Dal 14 giugno al 15 luglio Mediaset metterà in onda mille ore complessive di produzione tra match, programmi, rubriche di approfondimento, studi pre e post gara, tra cui 500 ore in diretta di tutte e 64 le partite dei mondiali di calcio. Cinque studi a Milano e due studi a Mosca (uno dei quali affacciato sulla piazza Rossa), daranno spazio a circa 500 professionisti coinvolti, tra giornalisti, produttori e tecnici, 130 dei quali in Russia, e un cast capitanato da Javier Zanetti e composto tra gli altri da Arrigo Sacchi, Ciro Ferrara, Paolo Rossi e Daniele Massaro. Le partite saranno trasmesse in Hd su Canale 5, Italia 1, sul nuovo canale 20, oltre che sul canale tematico Mediaset Extra, acceso 24 ore su 24 sul Mondiale con dirette di tutti i match, trasmissioni dedicate, dietro le quinte, speciali e approfondimenti.

Con il Mondiale, per la prima volta in Italia con Mediaset debutterà una nuova esperienza di visione: la "tv aumentata", una funzionalità che regalerà al telespettatore, usando semplicemente il telecomando, la possibilità di scegliere tra tantissimi contenuti extra (nuove funzioni che saranno contenute in una app e disponibili solo per alcuni modelli di tv connessi a internet). Senza mai uscire dalla diretta del match, saranno subito disponibili i replay del gol e delle azioni chiave, oppure attraverso la funzione restart si potrà vedere la partita dal fischio d’inizio anche se già cominciata.

La giornata di Mediaset ai Mondiali si aprirà su Mediaset Extra con «Buon Giorno Mosca», dalle 8.00 alle 10,45, per poi passare su Italia 1 alle 11.15 con «Casa Russia». Alle 13.05 sulla stessa rete ci sarà Sport Mediaset, mentre nel pomeriggio inizieranno i pre partita su tutti i canali interessati. Alle 22 su Italia 1 ci sarà Tiki Taka Russia (ospite Andrea Pucci), mentre alla stessa ore su Italia 1 la grande novità Balalaika, con Nicola Savino, Ilary Blasi, Diego Abatantuono, Belen Rodriguez, il Mago Forest e la Gialappàs Band.

L’evento calcistico più seguito coinvolgerà anche Radio 1 che dedicherà ai Mondiali oltre 100 ore di programmazione. Rai Radio1 Sport debutterà con la sfida Russia-Arabia Saudita, partita inaugurale dei Mondiali di Russia 2018: radiocronache in diretta, con un corredo di talk e approfondimenti quotidiani. Rai Radio 1 trasmetterà in diretta le radiocronache dei Top Match della fase eliminatoria e tutti gli incontri che si disputeranno dagli ottavi alla finalissima.

ECCO IL CALENDARIO DEI MONDIALI DI CALCIO - La fase a gironi

14 giugno

Gruppo A, match di apertura

Ore 17: Russia-Arabia Saudita su Canale 5

15 giugno

Gruppo A

Ore 14: Egitto-Uruguay su Italia 1



Gruppo B

Ore 17: Marocco-Iran su Italia 1

Ore 20: Portogallo-Spagna su Canale 5

16 giugno

Gruppo C

Ore 12: Francia-Australia su Italia 1

Ore 18: Perù-Danimarca su Italia 1

Gruppo D

Ore 15: Argentina-Islanda su Italia 1

Ore 21: Croazia-Nigeria su Italia 1

17 giugno

Gruppo E

Ore 14: Costa Rica-Serbia su Italia 1

Ore 20: Brasile-Svizzera su Canale 5



Gruppo F

Ore 17: Germania-Messico su Italia 1

18 giugno

Gruppo F

Ore 14: Svezia-Corea del Sud su Italia 1



Gruppo G

Ore 17: Belgio-Panama su Italia 1

Ore 20: Tunisia-Inghilterra su Italia 1

19 giugno

Gruppo H

Ore 14: Colombia-Giappone su Italia 1

Ore 17: Polonia-Senegal su Italia 1



Gruppo A

Ore 20: Russia-Egitto su Italia 1

20 giugno

Gruppo B

Ore 14: Portogallo-Marocco su Italia 1

Ore 20: Iran-Spagna su Italia 1



Gruppo A

Ore 17: Uruguay-Arabia Saudita su Italia 1

21 giugno

Gruppo C

Ore 14: Danimarca-Australia su Italia 1

Ore 17: Francia-Perù su Italia 1



Gruppo D

Ore 20: Argentina-Croazia su Canale 5

22 giugno

Gruppo E

Ore 14: Brasile-Costa Rica su Italia 1

Ore 20: Serbia-Svizzera su Italia 1



Gruppo D

Ore 17: Nigeria-Islanda su Italia 1

23 giugno

Gruppo G

Ore 14: Belgio-Tunisia su Italia 1



Gruppo F

Ore 17: Corea del Sud-Messico su Italia 1

Ore 20: Germania-Svezia su Canale 5

24 giugno

Gruppo G

Ore 14: Inghilterra-Panama su Italia 1



Gruppo H

Ore 17: Giappone-Senegal su Italia 1

Ore 20: Polonia-Colombia su Italia 1

25 giugno

Gruppo A

Ore 16: Arabia Saudita-Egitto su Canale 20

Ore 16: Uruguay-Russia su Italia 1



Gruppo B

Ore 20: Spagna-Marocco su Italia 1

Ore 20: Iran-Portogallo su Canale 20

26 giugno

Gruppo C

Ore 16: Danimarca-Francia su Italia 1

Ore 16: Australia-Perù su Canale 20



Gruppo D

Ore 20: Islanda-Croazia su Canale 20

Ore 20: Nigeria-Argentina su Italia 1

27 giugno

Gruppo F

Ore 16: Messico-Svezia su Canale 20

Ore 16: Corea del Sud-Germania su Italia 1



Gruppo E

Ore 20: Serbia-Brasile su Italia 1

Ore 20: Svizzera-Costa Rica su Canale 20

28 giugno

Gruppo H

Ore 16: Senegal-Colombia su Italia 1

Ore 16: Giappone-Polonia su Canale 20



Gruppo G

Ore 20: Inghilterra-Belgio su Italia 1

Ore 20: Panama-Tunisia su Canale 20

LA FASE FINALE

30 giugno

Ore 16: Ottavi di finale su Canale 5

Ore 20: Ottavi di finale su Canale 5

1 luglio

Ore 16: Ottavi di finale su Canale 5

Ore 20: Ottavi di finale su Canale 5

2 luglio

Ore 16: Ottavi di finale su Canale 5

Ore 20: Ottavi di finale su Canale 5

3 luglio

Ore 16: Ottavi di finale su Canale 5

Ore 20: Ottavi di finale su Canale 5

6 luglio

Ore 16: Quarti di finale su Canale 5

Ore 20: Quarti di finale su Canale 5

7 luglio 2018

Ore 16: Quarti di finale su Canale 5

Ore 20: Quarti di finale su Canale 5

10 luglio 2018

Ore 20: Semifinali su Canale 5

11 luglio 2018

Ore 20: Semifinali su Canale 5

14 luglio 2018

Ore 16: Finale per il terzo posto su Canale 5

15 luglio 2018

Ore 17: Finalissima su Canale 5